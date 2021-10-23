حالة الطقس اليوم: سحب رعدية على الجنوب وضباب على سواحل البحر الأحمر

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، متوقعاً سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على المناطق الجنوبية.
وأوضح التقرير أن مناطق جازان وعسير والباحة تشهد غيوماً جزئيةً اليوم مع فرصة لتكوّن سحب رعدية، واستمرار تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط ومن متر إلى مترين.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والشمالي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.