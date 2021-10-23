الأول من نوعه.. افتتاح مسار لتدريب النساء من ذوي الإعاقة السمعية على قيادة المركبات بالدمام

افتتحت مدرسة شرق لتعليم قيادة المركبات التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، برنامجًا مساراً مخصصاً لتدريب النساء من ذوي الإعاقة السمعية على قيادة المركبات؛ يُعد الأول من نوعه بالمملكة.
وأوضحت المشرف العام على المدرسة الدكتورة سمر باريان، أن هذه الخطوة جاءت بالتعاون مع إدارة المرور، والجمعية السعودية للإعاقة السمعية بالمنطقة الشرقية، ضمن البرامج الهادفة لتأهيل وتطوير مقدرات الصم وضعاف السمع.
وأبانت وفقاً لصحيفة “اليوم” أنه تم تجهيز مركبات تعليم القيادة بجميع الأدوات المعينة لذوات الإعاقة السمعية، ومن ضمن ذلك حساسات ومستشعرات عن طريق كاميرات الرؤية المحيطية بألوان معينة؛ لتساعد المتدربة على الانتباه لموضع الخطر عند التوقف بالموقف أو الرجوع للخلف. وفق “أخبار 24”.
وقالت إنه تم تأهيل عدد من المدربات بالمدرسة على لغة الإشارة، كما وفرت الجمعية مترجمة للغة الإشارة لتقديم المساعدة للمدربات والمتدربات خلال المحاضرات النظرية للبرنامج التدريبي، وعند إجراء الاختبار النظري.