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أخبار محلية > بالفيديو : الأمن العام يستعرض الجرائم التي أُطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية
23/10/2021   8:35 م

بالفيديو : الأمن العام يستعرض الجرائم التي أُطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

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أعلن الأمن العام ضبط الجهات المختصة عددًا من المواطنين والمقيمين الذين تورطوا في جرائـم سطو وسرقة وترويج مخدرات خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الإطاحة بمواطن و4 مقيمين من الجنسيات السودانية واليمنية والبنجلاديشية وبمشاركة مقيمة بنجلاديشية انتحلوا صفة رجال أمن وسطوا على منازل وسرقوا مقتنياتها.

وكشف عن القبض على مواطنين عبثا بأحد أجهزة الرصد الآلي “ساهر”، إلى جانب مواطن ظهر في فيديو متباهيا بتعاطي المخدرات وعرضِ سـلاح ناري مع ارتكابه مخالفات مرورية وتوثيقها ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل.

وأشار إلى ضبط 3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود من الجنسية اليمنية سرقوا 6 مركبات وقاموا بتفكيكها وبيع أجزائها وحـرق هياكلها لإخفاء جرائمهم.

وأكد ضبط مواطن من أصحاب السوابق تعمد صدم مركبة أخرى على طريق عام، وكذلك مواطن آخر أخفى 65 كيلو جراما من الحشيش في خزان وقود مركبته.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : الأمن العام يستعرض الجرائم التي أُطيح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

أخبار محلية
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