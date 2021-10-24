انطلقت اليوم (الأحد) في العاصمة الرياض، “قمة الشباب الأخضر”، للتوعية بأهمية القضايا البيئية ووضع السياسات الكفيلة بمعالجتها، إذْ يسعى المشاركون في القمة إلى صياغة مستقبل العمل المناخي في إطار أنشطة تفاعلية ونقاشات مكثَّفة.
ويشارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة تبادل أدوار وطرح أسئلة في قمة الشباب الأخضر، بمشاركة عدد من شابات وشباب وزارة الطاقة.
وتتضمن القمة ورش عمل تناقش مستقبل العمل المناخي، وتشكيل لجان تضم أبرز الشباب الناشطين، وتنفيذ أنشطة تعاونية معنية بسياسات المناخ، وجلسات علمية تتناول آليات الأخذ بزمام المبادرة، عبر قيادة الشباب العمل المناخي، والتحول إلى صنّاع تغيير. وفق “أخبار 24”.
وتناقش القمة تطوير التعليم من أجل تدريب رواد الأعمال البيئيين الحاليين والمستقبليين، وأفضل الأساليب لزيادة الغطاء النباتي، بإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة على سبيل المثال لا الحصر، والحفاظ على الحياة البحرية، وخفض الانبعاثات الكربونية.