“الخارجية” تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها

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أعلنت وزارة الخارجية اليوم (الأحد)، تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لمن هم خارج المملكة من الدول التي سبق تعليق القدوم منها، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج