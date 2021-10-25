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أخبار محلية > وصول قادة قطر والكويت والأردن للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
25/10/2021   6:20 م

وصول قادة قطر والكويت والأردن للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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يستعد قادة دول الشرق الأوسط، اليوم (الاثنين)، للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

ووصل عبر مطار الرياض عدد من قادة دول الشرق الأوسط، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وكانت المملكة قد أطلقت مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الطبيعة والإنسان ومواجهة تحديات تغير المناخ.

وفق “أخبار 24”.

وصول قادة قطر والكويت والأردن للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أخبار محلية
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