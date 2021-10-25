وصول قادة قطر والكويت والأردن للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

يستعد قادة دول الشرق الأوسط، اليوم (الاثنين)، للمشاركة في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
ووصل عبر مطار الرياض عدد من قادة دول الشرق الأوسط، من بينهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وكانت المملكة قد أطلقت مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”، وذلك ضمن جهودها للحفاظ على الطبيعة والإنسان ومواجهة تحديات تغير المناخ.
فيديو | وصول أمير #قطر الشيخ “تميم بن حمد” إلى #الرياض للمشاركة في #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/xAANXsxuAB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 25, 2021
وفق “أخبار 24”.