ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا إلى أكثر من 45.3 مليون.. و21.2 مليون شخص تلقوا جرعتين

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الاثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 45,320,122 جرعة، منها 24 مليون جرعة أولى، و21.2 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.695 مليون شخص.
وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 90 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق. وفق “أخبار 24”.