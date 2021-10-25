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أخبار محلية > بالفيديو : شقيق العافي عن قـاتل ابنه في عسير يروي تفاصيل العفو
25/10/2021   10:28 م

بالفيديو : شقيق العافي عن قـاتل ابنه في عسير يروي تفاصيل العفو

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روى المواطن علي الشوقي تفاصيل قصة عفو شقيقه الأكبر يحيى عن قـاتل ابنه، ولحظة سماع أم الـقاتل نبأ العفو.

وقال الشوقي في حديثه لـ”أخبار 24″ إن شقيقهم قام بمشاورتهم قبيل عزمه العفو عن الـقاتل، وإن سبب عفوه هو أن أم الـقاتل امرأة مسنة وتحتاج لمن يعولها، فبادر بالذهاب لمنزلها وأخبرها عن نيته العفو عن ابنها.

وأضاف أن المشهد الذي تقابل فيه أبو المقـتول وأم الـقاتل مشهد لا يستطيع وصفه، فقد امتزج فيه الفرح بلحظات من الذهول.

وبيّن أن أم الـقاتل أغمي عليها من شدّة الفرح الذي أصابها، مشيراً إلى أن الجيران وجميع من يعرفون الأسرة أشادوا بالعمل الذي قام به شقيقه بعفوه عن قـاتل ابنه.

بالفيديو : شقيق العافي عن قـاتل ابنه في عسير يروي تفاصيل العفو

أخبار محلية
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