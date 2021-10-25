فيديو.. ولي العهد يعلن اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقدت اليوم بالرياض، بمشاركة دولية واسعة، يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصنَّاع القرار في العالم.
وقال ولي العهد في كلمة ختامية: “نعي تماماً في الشرق الأوسط بأن هناك تحديا وأن هناك فرصا كبيرة جدًا لدى دولنا، لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي”.
وأكد ولي العهد أن هذه القمم ستُعقد بشكل مُتتالٍ؛ لمتابعة ما حُقّق من أهداف وما سيحقَّق في المستقبل، وسنقف أمام العالم بإنجازات نفخر بها في دول الشرق الأوسط.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد: نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا، وسنقف أمام العالم بإنجازات نفخر فيها في دول الشرق الأوسط، ويعلن اختتام قمة #مبادرة_الشرق_الأوسط_الأخضر.#واس pic.twitter.com/cMPvJnZ0Ny
— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 25, 2021
وفق “أخبار 24”.