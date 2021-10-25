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أخبار محلية > فيديو.. ولي العهد يعلن اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
25/10/2021   10:29 م

فيديو.. ولي العهد يعلن اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عُقدت اليوم بالرياض، بمشاركة دولية واسعة، يتصدرها رؤساء وقادة الدول، وصنَّاع القرار في العالم.

وقال ولي العهد في كلمة ختامية: “نعي تماماً في الشرق الأوسط بأن هناك تحديا وأن هناك فرصا كبيرة جدًا لدى دولنا، لذلك نحن نعقد قمة اليوم بأهداف واضحة لكل دولنا وسنعمل بشكل جدي”.

وأكد ولي العهد أن هذه القمم ستُعقد بشكل مُتتالٍ؛ لمتابعة ما حُقّق من أهداف وما سيحقَّق في المستقبل، وسنقف أمام العالم بإنجازات نفخر بها في دول الشرق الأوسط.

 

وفق “أخبار 24”.

فيديو.. ولي العهد يعلن اختتام قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أخبار محلية
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