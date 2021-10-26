فتاة سعودية تبتكر جهازاً لكشف الأسلحة والمخدرات.. وعمرها يؤجل تبني اختراعها

نجحت فتاة سعودية تدرس في جامعة الملك خالد بعسير في اختراع جهاز يكشف عن الأسلحـة والمخدرات عن بعد، حيث إنها سجلته رسمياً في الملكية الفكرية.
وقالت الفتاة نورة الحدري، التي تبلغ من العمر 19 عاماً، وفقاً لـ”الوطن”، إن ابتكارها مزود بمتحكم من نوع الأردينو ميجا الذي يسيطر على التهريب بطريقة أكثر حداثة ودقة، وكاميرات دقيقة 4K، مشيرةً إلى أنها استغرقت 4 سنوات متواصلة حتى تمكنت من إنجازه.
وأضافت أن الهدف من الابتكار يكمن في مساندة رجال الأمن في الكشف عن الممنوعات، والأسلحـة غير المرخصة، ويسهم في حفظ الأمن وسلامته، ويحد من الجريمة في المجتمع، موضحةً أنها تلقت دعماً كافياً من أسرتها ومعلمتها أثناء إعداد مشروعها.
ولفتت إلى أن عمرها الصغير أصبح حاجزاً لقبول اختراعها من قبل إحدى الشركات حيث يعد العمر المسموح لتبني الاختراعات من الجهات المسؤولة 21 عاماً، مناشدة الجهات المختصة بقبول اختراعها والاستفادة منه.