الزعاق: هذه الأيام تبدأ الزواحف والعقارب بالاختفاء تدريجياً وهذا موعد ظهورها مجدداً

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن الزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين) ستبدأ خلال هذه الأيام بالاختفاء التدريجي، مبيناً أن هذه تعد علامة على بداية البوادر الشتوية.
وأضاف الزعاق وفقاً لـ “العربية”، أن الزواحف ستظل كامنة في مخابئها طوال الأشهر الثلاثة القادمة، وتبدأ بالظهور مجدداً مع بداية الربيع، وأول ما يظهر منها الصغير وآخر ما يظهر منها المسن وخاصة الحيات.
وأشار إلى أن علاقة البحر والحشر والبشر بالمناخ علاقة تلازمية حيث يستدل بعلامات لمعرفة المواسم، مضيفاً أن هيجان البحر دليل بداية الصيف، واختفاء الزواحف دليل بداية الشتاء، وظهور الحشرات كالجعلان دليل بداية الربيع.
خلال هذه الأيام :
تبدأ الزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين) بالأختفاء التدريجي
وهذا علامة على بداية البوادر الشتوية
وستظل مختبأة طوال الثلاثة شهور القادمة بما يسمى بالبيات الشتوي
*التصوير تم في جبل قارة ب #الأحساء
pic.twitter.com/rXArupjizr
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 25, 2021