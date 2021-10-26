“الدفاع المدني” يدعو لتوخي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لتوقع هطول أمطار رعدية، من يوم غد (الأربعاء) وحتى يوم (الجمعة) المقبل على أجزاء من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية أن تقرير المركز الوطني للأرصاد يشير إلى تأثر مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) يومي الأربعاء والخميس بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر مناطق (المدينة المنورة، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المنطقة الشرقية) يومي الخميس والجمعة بأمطار من خفيفة إلى متوسطة. وفق “أخبار 24”.
وأهابت بالجميع توخّي الحيطة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.