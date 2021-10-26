“الأراضي البيضاء”: تطوير 6 أراضٍ من قبل ملاكها في الرياض توفر 3 آلاف قطعة سكنية

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” الانتهاء من تطوير 6 أراضٍ خاضعة للرسوم من قبل ملاكها في الرياض، بمساحة إجمالية تجاوزت 1.5 مليون م2.
وأوضح البرنامج أن الأراضي توفر نحو 3 آلاف قطعة أرض سكنية في مدينة الرياض، مبيناً أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأشار البرنامج إلى أن المرحلة الحالية تعنى بالأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق المعلن عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى عام 2017م والبدء في إصدار أوامر السداد “الفوترة”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج طبق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى في تطبيق الرسوم تشمل حفر الباطن والقصيم وحائل وغيرها.