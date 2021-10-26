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اخبار رياضية > الرياضة تسمح بدخول الأطفال للملاعب بشرط وحيد
26/10/2021   9:41 م

الرياضة تسمح بدخول الأطفال للملاعب بشرط وحيد

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أعلنت وزارة الرياضة السماح بدخول الأطفال دون 12 عاما للملاعب، بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين بجرعات لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة.

كما تم التأكيد على ارتداء الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في المدرجات، وفقًا لبروتوكولات دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية الذي أصدرته وزارة الرياضة.

وشهد الموسم الحالي عودة الحضور الجماهيري، لمباريات المسابقات المحلية والقارية التي أقيمت بالمملكة وسط إجراءات إحترازية من قبل وزارة الرياضة بالتعاون مع الجهات الطبية. وفق “أخبار 24”.

الرياضة تسمح بدخول الأطفال للملاعب بشرط وحيد

اخبار رياضية
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