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أخبار محلية > انقطع الاتصال به منذ 8 أشهر.. والد “مفقود النماص” يجدد مناشدته البحث عن ابنه
28/10/2021   8:18 ص

انقطع الاتصال به منذ 8 أشهر.. والد “مفقود النماص” يجدد مناشدته البحث عن ابنه

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جدد المواطن عبد الخالق الشهري مناشدته البحث عن ابنه الذي فُقد منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال الشهري، في حديثه لـ”أخبار 24″، إن ابنه يُدعى عبد الرحمن (18 عاما)، وكان يقود سيارة من نوع “لاند كروزر” بيضاء تحمل لوحة رقم (ط س أ 330)، وانقطع الاتصال به منذ أكثر من 8 أشهر عندما كان متوجهاً من النماص إلى محافظة المجاردة.

وأضاف أن العائلة تعيش أوضاعا نفسية صعبة بسبب فقده، فهم لا يعلمون عن مصير ابنهم شيئاً ولا عن السيارة التي كان يقودها.

وبيّن أنه خلال الفترة الماضية ساعدهم في عمليات البحث فرق تطوعية بجانب الجهات الأمنية، إلا أنهم لم يجدوا له أثرا.

وناشد الشهري من يتعرف على صورة ابنه أو المركبة مسارعة الاتصال على الرقم (0533510701) أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

انقطع الاتصال به منذ 8 أشهر.. والد “مفقود النماص” يجدد مناشدته البحث عن ابنه

أخبار محلية
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