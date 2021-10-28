أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على مقيمين نشرا إعلاناً احتيالياً على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعديل الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” إلى “محصن” مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المقدم حسين القحطاني أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تحديد هوية الشخصين والقبض عليهما.
وأضاف المتحدث أن الشخصين اتضح أنهما مقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما لفرع النيابة العامة.
وفق “أخبار 24”.