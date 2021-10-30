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أخبار محلية > بنظام “العمل عن بعد”.. طرح وظائف للجنسين في عدد من المؤسسات
30/10/2021   2:51 م

بنظام “العمل عن بعد”.. طرح وظائف للجنسين في عدد من المؤسسات

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أعلن “برنامج العمل عن بعد” أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توفر عدد من الوظائف للرجال والنساء، في عدد من المؤسسات. 

وأوضح البرنامج، أن الوظائف المطروحة بمسميات مندوب مبيعات، ومدير عام، ومندوب خدمات سلعية، بالإضافة إلى مساعد إداري، وأخصائي تسويق إلكتروني، واختصاصي تسويق، وخدمات العملاء، ومدير علاقات عامة، وأخصائي تطوير تنظيمي. 

وأبان أنه يمكن التقديم على الوظائف والاطلاع على التفاصيل والشروط المطلوبة لكل وظيفة من خلال زيارة موقعه الإلكتروني. 

يذكر أنه يُشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في برنامج “نطاقات” ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، حيث إن عملية احتساب العامل “عن بُعد” لا تختلف عن العامل التقليدي في نطاقات.  وفق “أخبار 24”.

بنظام “العمل عن بعد”.. طرح وظائف للجنسين في عدد من المؤسسات

أخبار محلية
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