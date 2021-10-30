رسميًا.. رفض حصول “الاتحاد” على الرخصة الآسيوية وحرمانه من دوري الأبطال

أعلنت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، رفض استئناف نادي الاتحاد للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.
وانعقد مساء يوم السبت اجتماع لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة رياض القنية وعضوية أحمد بن حموض، سليمان الحسين وصالح الحارثي وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العتيبي، وذلك للنظر في ما يلي:
– الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بتاريخ 23/10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة الصادر بتاريخ 20/10/2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م). وفق “أخبار 24”.
وبعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحا تفصيليا لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م) -المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26/4/2021م-، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من نادي الاتحاد خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي:
• قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.