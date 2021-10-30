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أخبار محلية > مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية و”الداخلية” تكشف التحديثات الأمنية
31/10/2021   12:06 ص

مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية و”الداخلية” تكشف التحديثات الأمنية

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يتناول المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي الأوضاع العالمية لكورونا، وذلك في المؤتمر الصحفي عن مستجدات الفيروس يوم غد (الأحد).

كما سيتناول المؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح، وأبرز الإحصائيات الصحية، مع الإجابة عن الاستفسارات الشائعة خلال الفترة الأخيرة.

وسيكشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر عن التحديثات الأمنية، بينما سيتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم لإحصائيات الجولات الرقابية والمخالفات المرصودة في القطاع البلدي. وفق “أخبار 24”.

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مؤتمر كورونا: “الصحة” تستعرض المؤشرات الوبائية و”الداخلية” تكشف التحديثات الأمنية

أخبار محلية
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