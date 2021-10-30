هرب لتعويض خسائره.. التوتر يوقع بمواطن تحايل للهروب من العدالة

روى مواطن يعرف بـ”أبي إلياس”، قصة القبض عليه بعد محاولاته للهرب والتحايل، وذلك رغم معرفته بصدور أمر بالقبض عليه.
وأوضح، خلال مشهد تمثيلي لقضيته في برنامج “مفترق طرق” على قناة السعودية، أنه كان يعلم بتدهور موقفه من “إيقاف الخدمات” إلى صدور أمر بالقبض عليه بسبب الشكاوى المتعلقة بالخسائر الجسيمة التي لحقت به في عمله، إلا أنه اختار أن يستمر في العمل، أملًا في أن يتمكن من تعويض خسائره.
وأضاف أنه خلال مروره بإحدى نقاط التفتيش، طلب أحد الضباط منه إبراز هويته، وهو ما أصابه بالتوتر الشديد، ليتم اصطحابه إلى القسم، مؤكدًا أنه لم يخبر السلطات بهويته الحقيقية، إلا أن أحد العساكر بالقسم تعرف عليه، كونهما تزاملا في الدراسة بحائل، ليتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة انتحال شخصية.
وأشار إلى أن انتحال شخصية أخرى كان هو السبب وراء طول مدة السجن، والذي يتراوح في هذه الحالة من سنة إلى 10 سنوات، إلا أنه قضى 5 سنوات، موضحًا أنه حاول إقناع والدته بأن عقوبته هي السجن لمدة عامين، غير أنه صارحها في النهاية بأنه حصل على حكم بالسجن 10 سنوات، ثم تم تخفيضها لـ5 سنوات.
الهروب من عدالة النظام عبارة عن تأجيل قصير المدى للقبض، وهذا اللي صار مع السجين “أبو إلياس”. @nwaf_d_a#قناة_السعودية #مفترق_طرق pic.twitter.com/K1SubRkD4G
— قناة السعودية (@saudiatv) October 30, 2021
الأم هي أول من يفكر فيه السجين لحظة القبض عليه؛ لكن ماذا لو فكر فيها قبل يدخل بالمشاكل؟.@nwaf_d_a#قناة_السعودية #مفترق_طرق pic.twitter.com/R2guIftf7f
— قناة السعودية (@saudiatv) October 30, 2021
وفق “أخبار 24”.