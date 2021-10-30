نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > هرب لتعويض خسائره.. التوتر يوقع بمواطن تحايل للهروب من العدالة
31/10/2021   12:10 ص

هرب لتعويض خسائره.. التوتر يوقع بمواطن تحايل للهروب من العدالة

+ = -
1353

روى مواطن يعرف بـ”أبي إلياس”، قصة القبض عليه بعد محاولاته للهرب والتحايل، وذلك رغم معرفته بصدور أمر بالقبض عليه.

وأوضح، خلال مشهد تمثيلي لقضيته في برنامج “مفترق طرق” على قناة السعودية، أنه كان يعلم بتدهور موقفه من “إيقاف الخدمات” إلى صدور أمر بالقبض عليه بسبب الشكاوى المتعلقة بالخسائر الجسيمة التي لحقت به في عمله، إلا أنه اختار أن يستمر في العمل، أملًا في أن يتمكن من تعويض خسائره.

وأضاف أنه خلال مروره بإحدى نقاط التفتيش، طلب أحد الضباط منه إبراز هويته، وهو ما أصابه بالتوتر الشديد، ليتم اصطحابه إلى القسم، مؤكدًا أنه لم يخبر السلطات بهويته الحقيقية، إلا أن أحد العساكر بالقسم تعرف عليه، كونهما تزاملا في الدراسة بحائل، ليتم تحويله إلى النيابة العامة بتهمة انتحال شخصية.

وأشار إلى أن انتحال شخصية أخرى كان هو السبب وراء طول مدة السجن، والذي يتراوح في هذه الحالة من سنة إلى 10 سنوات، إلا أنه قضى 5 سنوات، موضحًا أنه حاول إقناع والدته بأن عقوبته هي السجن لمدة عامين، غير أنه صارحها في النهاية بأنه حصل على حكم بالسجن 10 سنوات، ثم تم تخفيضها لـ5 سنوات.

وفق “أخبار 24”.

هرب لتعويض خسائره.. التوتر يوقع بمواطن تحايل للهروب من العدالة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182329.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.