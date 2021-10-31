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أخبار محلية > مترجمون يتحدثون عن التحديات التي تواجههم بهذا المجال.. ومدى تأثير قرار التوطين عليهم
31/10/2021   7:03 ص

مترجمون يتحدثون عن التحديات التي تواجههم بهذا المجال.. ومدى تأثير قرار التوطين عليهم

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تحدث ثلاثة مترجمين عن أبرز التحديات التي تواجه المُترجم السعودي مقارنةً بالمُترجم الأجنبي، ومدى تأثير قرار توطين مهنة الترجمة عليهم.

وقال المترجمون الثلاثة، إن هناك تحديات كانت تواجه المترجم السعودي مثل منافسة الأجنبي الذي تفضله الشركات بسبب راتبه الأقل، إلى جانب عزوف الدارسين في المملكة عن التخصص بالترجمة ودراسة كل اللغات.

وأضافوا خلال إحدى حلقات برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن التحديات تتضمن أيضاً نظر البعض إلى المترجم الأجنبي بأنه أكثر كفاءة، مشيرين إلى أنهم سعدوا بالقرار الأخير الخاص بقصر العمل على السعوديين في الترجمة. وفق “أخبار 24”.

ولفتوا إلى أن تأثير هذا القرار سيكون كبيراً عليهم من خلال توفير فرص عمل لجميع المترجمين، مع دفع الدارسين إلى التخصص بهذا المجال خاصة اللغات الصعبة مثل اليابانية.

مترجمون يتحدثون عن التحديات التي تواجههم بهذا المجال.. ومدى تأثير قرار التوطين عليهم

أخبار محلية
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