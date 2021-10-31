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اخبار رياضية > يوسف خميس يُوضح سبب تعادل المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان وهزيمته أمام نظيره الكويتي
31/10/2021   7:02 ص

يوسف خميس يُوضح سبب تعادل المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان وهزيمته أمام نظيره الكويتي

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أوضح اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، سبب تعادل المنتخب الوطني الأولمبي في مباراته الأولى أمام أوزبكستان بنتيجة 2 -2، وهزيمته أمام المنتخب الكويتي بهدفين مقابل هدف، في تصفيات كأس آسيا تحت سن 23 سنة.

وقال خميس خلال إحدى حلقات برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، إن سبب سوء النتائج للمنتخب يكمن في امتلاكه لاعبين ذوي إمكانيات عالية جداً، لكن دون توظيف جيد، إضافة إلى اللعب الفردي وعدم استغلال الفرص، مبيناً أن المنتخب سيطر على الشوط الأول، ولكن دون فائدة مقارنة بالمنتخب الكويتي الذي أحرز هدفين.

وأضاف أن المنتخب الكويتي استغل نقطة اندفاع المنتخب الأولمبي وعدم اللعب بجدية خاصة في المنطقة الخلفية، مشيراً إلى أن الاعتراض على الحكام أصبح منتشراً في المملكة، سواء في دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.

ونصح اللاعبين بضرورة تفريغ الذهن والتركيز في المباراة؛ من أجل لعب كرة قدم وتحقيق نتائج واعدة، ترضيهم كلاعبين وترضي الجمهور أيضاً.

يوسف خميس يُوضح سبب تعادل المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان وهزيمته أمام نظيره الكويتي

اخبار رياضية
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