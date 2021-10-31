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أخبار محلية > صور.. أمانة جدة تنفذ مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة نحو 488 مليون ريال
31/10/2021   2:05 م

صور.. أمانة جدة تنفذ مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة نحو 488 مليون ريال

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كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم (الأحد)، عن عدد من مشاريعها لأنسنة المدينة والتي تهدف لزيادة نصيب الفرد من المرافق الترفيهية والمسطحات الخضراء، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 488 مليون ريال.

وأوضحت الأمانة أن من أبرز مشاريع الأنسنة الجاري تنفيذها في أنحاء المحافظة مشروع تطوير الواجهة البجرية بأبحر بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال، كما تشمل مشاريع الأنسنة تطوير حديقة الأمير ماجد على مساحة 130 ألف متر مربع وبقيمة تصل نحو 80 مليون ريال.

وأبانت أنها تعمل على تنفيذ مشروعين لعدد من ممرات المشاة مرحلة (أولى – وثانية) في جنوب وشرق وشمال المحافظة بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 33.220 مليون ريال، كما أنها شرعت في مشروعين لإنشاء حدائق وساحات بلدية بالإضافة لمشروع إعادة تأهيل الحدائق القائمة بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 53 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن مشروع تشجير محاور رئيسية بجدة (مرحلة ثانية) جاء ضمن مشاريع أنسنة المدينة والذي استهدف مساحة عمل تصل نحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 مترا طوليا وبتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين ريال، كما رصدت نحو 42 مليون ريال لإنشاء مرافق بمنتزه شرق جدة، بالإضافة لمشروعين لتطوير مداخل مدينة جدة (مرحلة أولى) وميدان تقاطع طريق المدينة وشارع السلام بتكلفة إجمالية بلغت 40.292 مليون ريال.

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صور.. أمانة جدة تنفذ مشاريع لأنسنة المدينة بتكلفة نحو 488 مليون ريال

أخبار محلية
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