“تعليم الرياض” يودع مكافآت طلبة التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات وأبناء المعلم المتوفى

أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المكافآت في حسابات المستفيدين من طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفين.
وأوضح مساعد مدير إدارة خدمات الطلاب رئيس قسم البنين بتعليم الرياض محمد العواجي، أنه جرى إيداع مكافآت أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة من العام الماضي و20 يومًا من شهر محرم من عام 1443هـ.
وأكد العواجي على مدارس برامج التربية الخاصة ومدارس تحفيظ القرآن، ضرورة التأكد من البيانات المدخلة للحسابات البنكية للطلبة، وأن الحساب للمستفيد الأول، وذلك مع انطلاق نظام نور للمكافآت ليتم اعتمادها من إدارة خدمات الطلاب إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.