رئيس هيئة الترفيه: 5 حفلات عالمية في “البوليفارد”.. و”ليلة رأس السنة لن تشاهد مثلها مرة أخرى”

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إقامة 5 حفلات عالمية خلال موسم الرياض، آخرها في مارس المقبل، إضافة إلى الحفلة التي أقيمت خلال الافتتاح.
وأوضح خلال حوار مفتوح اليوم (الأحد) عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن كل الحفلات ستقام في منطقة المسيرة بالبوليفارد، وسيتم تجهيز الموقع بصورة تسمح بحضور أعداد كبيرة من الجماهير.
وذكر رداً على سؤال من أحد المشاركين أن الموسم سيشهد عدة ليالٍ مميزة، من بينها “ليلة رأس السنة”، وقال: “ستكون ليلة ما قد شفتها في حياتك ولا أعتقد أنك ستشاهدها مرة أخرى”.
وأوضح أنه سيتم استضافة عدد من الشعراء المشهورين، وشعراء الشيلات، وستكون لهم أمسيات عديدة ومختلفة، لافتاً إلى أنه يجري الترتيب حالياً لاستضافة الفنان خالد عبدالرحمن خلال الشتاء؛ وإقامة ليلة للفنان الراحل طلال مداح، مبيناً أنه الحفلين لم يحصلا على الموافقات النهائية بعد. وفق “أخبار 24”.