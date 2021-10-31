خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد -19” التي سُجلت في الفترة من 18 / 3 / 1443هـ حتى 24 / 3 / 1443هـ، بلغ 742 مخالفة.
وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 270 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 208، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 80، والمنطقة الشرقية بـ 65.
كما سجلت منطقة حائل 55 مخالفة، ومنطقة تبوك 40، ومنطقة الباحة 12، ومنطقة عسير 8، ومنطقة القصيم 3، ومنطقة الحدود الشمالية مخالفة واحدة، ولم تسجل مناطق الجوف وجازان ونجران أي مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.