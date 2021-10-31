نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا
31/10/2021   5:17 م

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

+ = -
560

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الأحد)، أن إجمالي مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد -19” التي سُجلت في الفترة من 18 / 3 / 1443هـ حتى 24 / 3 / 1443هـ، بلغ 742 مخالفة.

وأوضحت أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 270 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 208، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 80، والمنطقة الشرقية بـ 65.

كما سجلت منطقة حائل 55 مخالفة، ومنطقة تبوك 40، ومنطقة الباحة 12، ومنطقة عسير 8، ومنطقة القصيم 3، ومنطقة الحدود الشمالية مخالفة واحدة، ولم تسجل مناطق الجوف وجازان ونجران أي مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. وفق “أخبار 24”.

الداخلية" ترصد 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

خلال أسبوع.. “الداخلية” ترصد 742 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182453.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.