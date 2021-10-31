تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية لميزانية الربع الثالث لعام 2021

كشفت بيانات وزارة المالية، اليوم (الأحد)، عن تقرير الربع الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021، وتحقيق إيرادات بقيمة 243 مليار ريال، ومصروفات بقيمة 236.6 مليار ريال، وفائض 6.6 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات النفطية أعلى عائد بـ 147.9 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 95.4 مليار ريال، ومن بينها الضرائب على السلع والخدمات 66 مليار ريال، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 4.7 مليار ريال.
وفيما يخص المصروفات الفعلية، تصدرت تعويضات العاملين الأعلى في المصروفات بقيمة 123.4 مليار ريال، يليها استخدام السلع والخدمات بـ 41 مليار ريال، ثم الأصول غير المالية بـ 27 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.