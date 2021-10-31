الجدعان: إقرار دول الـ 20 ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذبها إلى المملكة

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن إقرار دول مجموعة الـ 20 ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذبها إلى المملكة، على اعتبار أن جميع الدول لديها نفس المزايا الضريبية.
وأوضح، في حوار مع قناة الشرق بلومبيرغ، أن الإيرادات غير النفطية التي نمت مؤخراً متنوعة، من بينها عوائد استثمارات في البنك المركزي والضرائب والزكاة، إلى جانب عوائد فتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي.
وبين أن خطة المملكة للحياد الكربوني جاءت من اهتمامها بشكل جدي بموضوع المناخ، مضيفا: “من 2015 -2019 انخفضت انبعاثات الكربون بنسبة 30%، بينما دول الـ 20 زادت انبعاثاتها في نفس الفترة”.وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنهم لديهم خطط كبرى للطاقة المتجددة واستخدام مزيج الطاقة، وكذلك استثمارات بمليارات الدولارات بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.