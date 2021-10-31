نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الجدعان: إقرار دول الـ 20 ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذبها إلى المملكة
01/11/2021   1:09 ص

الجدعان: إقرار دول الـ 20 ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذبها إلى المملكة

+ = -
833

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن إقرار دول مجموعة الـ 20 ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذبها إلى المملكة، على اعتبار أن جميع الدول لديها نفس المزايا الضريبية.

وأوضح، في حوار مع قناة الشرق بلومبيرغ، أن الإيرادات غير النفطية التي نمت مؤخراً متنوعة، من بينها عوائد استثمارات في البنك المركزي والضرائب والزكاة، إلى جانب عوائد فتح الاقتصاد للاستثمار الأجنبي.

وبين أن خطة المملكة للحياد الكربوني جاءت من اهتمامها بشكل جدي بموضوع المناخ، مضيفا: “من 2015 -2019 انخفضت انبعاثات الكربون بنسبة 30%؜، بينما دول الـ 20 زادت انبعاثاتها في نفس الفترة”.وفق “أخبار 24”.

وشدد على أنهم لديهم خطط كبرى للطاقة المتجددة واستخدام مزيج الطاقة، وكذلك استثمارات بمليارات الدولارات بهدف الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.

الجدعان: إقرار دول الـ 20 ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات سيساعد في جذبها إلى المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182543.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.