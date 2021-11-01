أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا و”الخطوط السعودية”، انطلاق رحلة “متحف السماء” من مدينة الرياض إلى العلا، لتكون أول متحف طائر في العالم في تعاون مشترك لتسليط الضوء على ما تمتلكه العلا من مواقع أثرية.
وستنطلق الرحلة يوم الخميس القادم وعلى متن المتحف الطائر حيث ستُعرَض قطع مختارة طبق الأصل لعدد من القطع الأثرية التي اكتُشِفت في العلا خلال تنقيب علماء الآثار، وستقدم أثناء الرحلة مدير الآثار وبحوث التراث الثقافي بالهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا فووت، مقدمةً عن الفيلم الوثائقي، إلى جانب شرح عن قطع الآثار في المتحف الطائر والإجابة عن تساؤلات الضيوف.
وتستثمر “الخطوط السعودية” هذه الفرصة لإطلاق قناة جديدة في نظام الترفيه أثناء الرحلة “اكتشف السعودية”، حيث سيتمكن الضيوف من مشاهدة الفيلم الوثائقي من قناة ديسكفري “معماريو شبه الجزيرة العربية القديمة”، وهو فيلم وثائقي أُطلِق في عام 2021م من إنتاج باودر هاوس، يكشف عن وضع حجر الأساس الأول للحضارة الإنسانية في العلا.
من جانبه، أكد مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال المؤسسي خالد بن عبدالقادر طاش، أن “متحف السماء” يأتي تعزيزاً للتعاون المستمر مع “هيئة العلا” لعرض تراث العلا الغني والترويج لها عالمياً كوجهة سياحية.
وفق “أخبار 24”.