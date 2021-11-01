بالصور.. محافظ الخرج يطلق حملة “مكارم الأخلاق ” بمكتبه بديوان المحافظة

أطلق محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأثنين الموافق ١٤٤٣/٣/٢٦هـ حملة “مكارم الأخلاق ” والتي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحضور فضيلة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج الشيخ / محمد بن عوض المطيري وسعادة عميد كلية التقنية بالخرج أ/ خالد بن عبيد الحربي و مساعد مدير إدارة المساجد والارشاد بالخرج الشيخ / نواف بن صغير الشمري وعدد من منسوبي الهيئة .
وفي بداية الاستقبال رحب المحافظ بهم وأشاد بهذه المبادرة الخيرة وتوافقها مع المنهج الشرعي والسنة النبوية وثقافية المجتمع .. وان تكامل جهود الجهات سيعزز الأخلاق الحميدة .
بعد ذلك تم تقديم شرح موجز عن الحملة وأهدافها وأنها تخطى بمتابعة وتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ، وتشمل هذه الحملة على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق، والتحذير من الأخلاق السيئة .
كما تعنى بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية .
وفي الختام قدم الشيخ المطيري شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال وتعاونه الملموس مع الهيئة ، سائلاً الله عزّ وجلّ له الإعانة والتوفيق والسداد.