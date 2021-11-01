وفق هذه الشروط.. “الجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع “سيارات تشليح”

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الإثنين)، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات تشليح” في جمرك الرقعي، وفقاً لعدد من الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت الهيئة أن المزاد سيقام يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021م، في تمام الساعة الـ9 صباحًا، بساحات جمرك الرقعي.
وأبانت أنه يشترط للدخول في المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي 10 آلاف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك ودفع كامل الضريبة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، والبيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 5 أيام برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها، مع عرضها للبيع مرة أخرى، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة “كورونا”، كما يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.