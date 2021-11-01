نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “حماية المستهلك” تعلن خطتها الاستراتيجية تحت شعار “تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي”
01/11/2021   5:37 م

“حماية المستهلك” تعلن خطتها الاستراتيجية تحت شعار “تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي”

+ = -
456

أعلنت جمعية حماية المستهلك اليوم (الإثنين) إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2024 تحت شعار “تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي”، والتي تهدف لتطوير الآليات وقياس الفعالية لتطبيقها مع شركاء الجمعية.

وأكد رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله النعيم أن الخطة الاستراتيجية للجمعية بُنِيَت داخلياً عبر تفعيل قدرات فريق العمل في الجمعية وستُنفَّذ وفقاً لقيم الجمعية مثل الشفافية واتباع أعلى المعايير في ذلك، مما يعزز ثقة المجتمع في الجمعية.

وأشار النعيم إلى أن من أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة أن تكون الجمعية هي الجهة الرائدة محلياً وإقليمياً في تطوير وتحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي وتمكينه. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الخطة تتضمن أهدافاً استراتيجية، لتطوير كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يضمن توافق البيئة الإشرافية والرقابية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية؛ وكذلك لتطوير مخرجات الجمعية من خلال تطوير وابتكار برامج وأنشطة ذات قيمة عالية للمستهلك.

من جهته أضاف الأمين العام للجمعية الدكتور ناصر بن دهيم، أن الجمعية عازمة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تبنيها لعدد من البرامج التنفيذية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في توعية وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته.

“حماية المستهلك” تعلن خطتها الاستراتيجية تحت شعار “تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885182672.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.