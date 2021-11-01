“حماية المستهلك” تعلن خطتها الاستراتيجية تحت شعار “تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي”

أعلنت جمعية حماية المستهلك اليوم (الإثنين) إطلاق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2024 تحت شعار “تحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي”، والتي تهدف لتطوير الآليات وقياس الفعالية لتطبيقها مع شركاء الجمعية.
وأكد رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله النعيم أن الخطة الاستراتيجية للجمعية بُنِيَت داخلياً عبر تفعيل قدرات فريق العمل في الجمعية وستُنفَّذ وفقاً لقيم الجمعية مثل الشفافية واتباع أعلى المعايير في ذلك، مما يعزز ثقة المجتمع في الجمعية.
وأشار النعيم إلى أن من أهداف الخطة الاستراتيجية الجديدة أن تكون الجمعية هي الجهة الرائدة محلياً وإقليمياً في تطوير وتحسين تجربة المستهلك في السوق السعودي وتمكينه. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن الخطة تتضمن أهدافاً استراتيجية، لتطوير كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يضمن توافق البيئة الإشرافية والرقابية الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية؛ وكذلك لتطوير مخرجات الجمعية من خلال تطوير وابتكار برامج وأنشطة ذات قيمة عالية للمستهلك.
من جهته أضاف الأمين العام للجمعية الدكتور ناصر بن دهيم، أن الجمعية عازمة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تبنيها لعدد من البرامج التنفيذية بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في توعية وتثقيف المستهلك بحقوقه وواجباته.