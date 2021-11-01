النصر يرفض استقالة حسين عبدالغني

كشفت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، رفض استقالة المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني، بسبب نتائج الفريق المتواضعة والتي كانت آخرها التعادل أمام الفيحاء بهدف لمثله السبت الماضي في دوري المحترفين.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الميدان الرياضي”، إن إدارة النصر رفضت استقالة حسين عبدالغني من منصبه، وطلبت منه التواجد اليوم في النادي؛ من أجل عقد اجتماع حاسم معه.
وكانت مصادر داخل النصر، أشارت في وقت سابق من يوم أمس الأحد، إلى أن حسين عبد الغني، قدم استقالته من النادي، بعد المكالمة الهاتفية التي جمعته بأحد أعضاء مجلس الإدارة، والذي يرتبط مباشرة بالعضو الداعم الأمير خالد بن فهد.