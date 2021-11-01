شاهد.. افتتاح “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتحت الهيئة العامة للترفيه اليوم (الإثنين)، “بوليفارد رياض سيتي” ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تُعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات، وأحد أبرز معالم المملكة الجديدة هذا العام.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو حضورا كبيرا من قبل الزوار قبل موعد الافتتاح بساعة، وتواجد جميع الفئات العمرية للمشاركة في هذا الافتتاح، والذي يستقبل زواره من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة الـ4 صباحًا طوال أيام الأسبوع.
وتنقسم “بوليفارد رياض سيتي” إلى تسع مناطق، تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار.
هماني اقول لكم لاتجون جايين قبل بساعه ليش ؟ وش تبون بالبوليفارد 😂🤷🏻♂️ pic.twitter.com/1G1fxYcu94
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 1, 2021
عبر #سناب_الإخبارية..
تغطية مباشرة لمنطقة #بوليفارد_رياض_سيتي ضمن فعاليات #موسم_الرياض
https://t.co/Zm4qAZC4do pic.twitter.com/GcDSkWMC3o
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 1, 2021
وفق “أخبار 24”.