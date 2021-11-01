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أخبار محلية > شاهد.. افتتاح “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور الآلاف من الزوار
01/11/2021   10:48 م

شاهد.. افتتاح “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور الآلاف من الزوار

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افتتحت الهيئة العامة للترفيه اليوم (الإثنين)، “بوليفارد رياض سيتي” ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تُعد أهم الوجهات الترفيهية وأكبر مناطق الفعاليات، وأحد أبرز معالم المملكة الجديدة هذا العام.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو حضورا كبيرا من قبل الزوار قبل موعد الافتتاح بساعة، وتواجد جميع الفئات العمرية للمشاركة في هذا الافتتاح، والذي يستقبل زواره من الساعة الـ5 مساءً وحتى الساعة الـ4 صباحًا طوال أيام الأسبوع.

وتنقسم “بوليفارد رياض سيتي” إلى تسع مناطق، تتميز كلٌّ منها بمجموعتها الخاصة من الفعاليات، والمطاعم والمقاهي، والحدائق، ومراكز الألعاب العالمية، والمهرجانات، والمتاجر المصممة لجميع الأذواق والأعمار.

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

افتتاح "بوليفارد رياض سيتي" وسط حضور الآلاف من الزوار

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. افتتاح “بوليفارد رياض سيتي” وسط حضور الآلاف من الزوار

أخبار محلية
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