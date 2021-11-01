“الحج والعمرة” تعتمد التاريخ الميلادي لإصدار تصريح العمرة والصلاة في المسجد الحرام لمن أتم الـ12 عاماً

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الإثنين)، عن اعتمادها التاريخ الميلادي لمن أتم الـ12 عاما، وذلك للسماح لهم بإصدار تصريح وحجز موعد للعمرة والصلاة عبر تطبيقي “اعتمرنا” و “توكلنا”.
وأكدت الوزارة في وقت سابق اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام على الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق “توكلنا”.
وأوضحت أن ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب عليهم المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبًا لإلغائه. وفق “أخبار 24”.