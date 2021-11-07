“الصندوق العقاري” يُطلق برنامج “تطوير” لتمكين شركات ومؤسسات القطاع العقاري

أطلق صندوق التنمية العقارية، برنامج “تطوير”، لتمكين المطورين العقاريين من الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية.
ويهدف البرنامج إلى دعم شركات ومؤسسات التطوير العقاري لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان برفع نسبة تملك الأسر السعودية 70% بنهاية 2030.
ويأتي برنامج “تطوير” لتمكين الطلب وزيادة العرض من خلال إزالة العوائق التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن في السوق، وضمن جهود الصندوق لإيجاد برامج تمويلية تقدم الدعم للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التطوير العقاري السكني، وتشجيع الجهات التمويلية على التعامل معها للحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها في السوق العقاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن برنامج “تطوير” منصة لتسهيل حصول المطورين العقاريين على تمويل من البنوك والمؤسسات التمويلية لتمكينهم من تطوير مشاريع سكنية بجودة عالية وبأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعُوم من برنامج “سكني”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن انطلاقة البرنامج جاءت من خلال توقيع أول اتفاقية إطارية مع بنك الرياض وسيتم توقيع اتفاقيات أخرى مع باقي الجهات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بن ماضي، أن تمويل المطورين العقاريين سيكون من خلال لجنة مشتركة مكونة من صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج شراكات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن التقديم على برنامج “تطوير” سيكون من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري.