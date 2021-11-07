توقيع عقود مشاريع تنموية وخدمية بالعاصمة المقدسة بأكثر من 73 مليون ريال

وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص اليوم (الأحد)، عدداً من العقود التنموية والخدمية بمبلغ تجاوز 73 مليون ريال، مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية لدعم أعمال القطاع البلدي.
وأوضح القويحص أن العقود تأتي لمواكبة التوسع العمراني المستمر بمكة المكرمة وتوفير الخدمات البلدية كافة بالعاصمة المقدسة وفق أعلى معايير الجودة.
وأكَد أن العقود تضمنت مختلف المجالات الخدمية كالعناية بالطرق وتحسينها وصيانة الأنفاق والنظافة والإصحاح البيئي وصيانة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها.
وشملت العقود صيانة التجهيزات الكهربائية والميكانيكية للأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعقداً لتشغيل وصيانة المردم العام للنفايات جنوب مكة المكرمة، وعقداً لتشغيل وصيانة ونظافة مباني البلديات الفرعية وملحقاتها والمراكز التابعة للأمانة، إضافة إلى عقد آخر لصيانة شوارع شمال مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.