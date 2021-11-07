“الزكاة” تدعو المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقراراتهم عن أكتوبر الماضي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 نوفمبر الجاري.
وحثّت الهيئة المكلفين على سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa)، تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
وأبانت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز 19993، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa). وفق “أخبار 24”.
وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.