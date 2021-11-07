“فهد الطبية”: التهاب القناة الصفراوية قد يؤدي إلى فشل الكبد.. وهذه أبرز الأعراض

حذرت مدينة الملك فهد الطبية من تجاهل الأعراض التي تشير إلى وجود التهاب في القناة الصفراوية، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى حدوث فشل في الكبد.
وأوضحت في رسالة توعوية لها أن التهاب القناة الصفراوية يصيب القنوات التي تنقل العصارة الهضمية من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة، ويؤدي إلى تصلب وتضييق القنوات الصفراوية وقد يؤدي إلى الفشل الكبدي تدريجيا.
وأفادت بأن الأعراض المبكرة له تتمثل في الشعور بالإرهاق والحكة الشديدة، أما أعراضه التي تظهر مع تقدم المرض، فتتمثل في ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، والحمى، وتضخم الكبد والطحال، ونقص الوزن، واصفرار العين والجلد.
وأشارت إلى أن العلاج يتمثل في تناول الأدوية والمكملات الغذائية التي يصفها الطبيب، وأيضا علاج انسداد القنوات الصفراوية، وزراعة الكبد للمصابين بفشل الكبد أو مضاعفات أخرى حادة. وفق “أخبار 24”.