في أول مشاركاتها بموسم الرياض.. “الثقافة” تنظّم فعالية “سيرك دي سوليه”

دشّنت وزارة الثقافة اليوم (الثلاثاء) باكورة فعالياتها في موسم الرياض 2021، المتمثلة في فعالية “سيرك دي سوليه” التي ستنطلق غداً في منطقة بوليفارد أرينا.
وتستمر الفعالية لـ30 يوماً، بمشاركة أكثر من 40 عارضاً عالمياً، وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بقطاع الفنون الأدائية وتطويره واستقطاب أشهر العروض العالمية.
ويقدم السيرك العالمي “سيرك دي سوليه” المشهور باستعراضاته المميزة، عرض (ميسي 10) ويعدّ أول عرض للسيرك يحكي قصة واقعية بعرض سيركي خيالي، حيث سيقدم عرضاً واحداً من السبت إلى الأربعاء من الساعة 8 م إلى 10م، وعرضين في يومي الخميس والجمعة الأول من الساعة 6 م إلى 8 م، والثاني من الساعة 10م إلى 12صباحاً. وفق “أخبار 24”.
ويمكن لجميع الراغبين في الحضور شراء التذاكر من خلال الرابط الإلكتروني.