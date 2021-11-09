“الوزراء” يكلف الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل.. والخارجية بإصدار التأشيرة لمن لديهم عقود موثقة

وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/ الوافد).
ونص القرار على أن يكون ذلك بدءاً من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، على أن يشمل تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة.
وتضمن قرار المجلس قيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط. وفق “أخبار 24”.