نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات صورة الأمر الملكي الذي صدر قبل 16 عاماً، والذي نص في البند أولاً على إصدار نظام البيعة، وذلك بالتزامن مع ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.
وتضمن الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله عام 1427هـ في البند ثانياً تعديل الفقرة جـ من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ 90 وتاريخ 27 / 8/ 1412هـ، لتكون بالنص الآتي (جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة).
ونص البند ثالثاً على أنه تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
وفق “أخبار 24”.