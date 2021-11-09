باسم “مطل البجيري”.. “بوابة الدرعية” تعلن عن افتتاح وجهة جديدة للمطاعم والمقاهي في 2022

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اليوم (الثلاثاء)، عن افتتاح وجهة جديدة للمطاعم والمقاهي تحمل اسم “مطل البجيري” في أوائل العام المقبل 2022 بالدرعية، على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع.
وسيضم المشروع 4 مطاعم حاصلة على أعلى تصنيفات ميشلان، وهي “برونو” و”تاتل” و”هاكاسان؛ و”لونغ تشيم”، من بين 20 مطعماً عالميًا، إلى جانب مطاعم عالمية جديدة في المملكة ستفتتح فروعها قريبا في الدرعية، مثل مطاعم “آنجليا”، و”برنش آند كيك”، وكافيه “دو ليسبلانداد”، وكوفا، و”فلانجو روم من تاشاز”، و”ماستروز”، و”تاتل”، و”فيلا ماماز”.
ومن المطاعم المحلية التي ستتواجد أيضاً كل من “صم بلس ثينجز”، و”تكية”، و”جرايند”، “ساموير”، و”شوغار”.
وسيضم مشروع تطوير الدرعية التاريخية عند اكتماله مجموعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتجارية والفندقية والتعليمية والمؤسسية والسكنية، ومن بينها 38 فندقاً ومجموعة متنوعة من المتاحف والمؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى أنها ستصبح قلبا نابضا بالأسواق التجارية المحلية والعالمية. وفق “أخبار 24”.