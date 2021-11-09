رصد النتائج قبل 20 ربيع الآخر.. “تعليم الرياض” يوضح آليات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، التنظيمات والآليات المنظمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي .
وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد الوهيبي، أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 12 ربيع الآخر، على أن تُجرى الاختبارات عن بعد للمرحلة الابتدائية، وحضوريًا لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، بما في ذلك المنتسبون، مع الأخذ بكافة الاحترازات الصحية.
وأضاف أن الاختبار عن بُعد سيكون من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم إتمامهم سن 12 عامًا، فيما سيكون اختبار الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.
وأبان أن اختبارات المرحلة الابتدائية سوف تبدأ الساعة 4 عصرًا، فيما سيكون موعد اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية في تمام 7.30 صباحًا، مضيفًا أن رصد النتائج في نظام نور وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل، سيكون في موعد أقصاه يوم الخميس 20 ربيع الآخر. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد مدير إدارة الاختبارات والقبول، أيمن الركبان، أنه لن يُعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب قد أداه، مشيرًا إلى أن تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة من صلاحيات مديري ومديرات المدارس .
وذكر الركبان أن آلية اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، شددت على مديري ومديرات المدارس الإعلان عن جدول ومواعيد الاختبارات وتواريخها وموقع إتاحتها على المنصة قبل موعد الاختبارات بوقت كافٍ، على ألا تتجاوز مواد الاختبار أكثر من مادتين في اليوم الواحد، وألا تزيد مدة اختبار المواد التحريرية على 7 أيام، بالإضافة إلى أن تجرى اختبارات مقررات الحمل في المرحلة الثانوية قبل الاختبارات النهائية بأسبوع .