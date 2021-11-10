“التجارة” تضبط حساباً وهمياً في “إنستقرام” خدع 66 شخصاً ببيع أجهزة بالتقسيط

ضبطت وزارة التجارة حساباً إلكترونياً وهمياً في تطبيق “إنستقرام”، خدع المستهلكين وحصل منهم على أكثر من 100 ألف ريال، مستخدمًا بيانات مزورة تخص منشأة كبرى تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت 66 بلاغاً تتعلق بحساب إلكتروني لإحدى المنشآت التجارية الكبرى في المملكة تبيع الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية، بسبب عدم التزامه بتسليم الأجهزة التي طلبها المستهلكون.
وأشارت إلى أنها بمباشرة البلاغات والتحقق والتواصل مع المنشأة تبين أن الحساب وهمي وانتحل اسم المتجر الإلكتروني المعروف من خلال تزوير البيانات التجارية الخاصة به.
وكشفت أن المتهم حصل على الدفعة الأولى من المستهلكين نظير بيع أجهزة إلكترونية بالتقسيط، ومن ثم ماطلهم في تسليمها، قبل أن يحجب وسيلة التواصل معه. وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، والتي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف، أو لديها وثيقة العمل الحر لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل.