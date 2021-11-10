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أخبار محلية > بالصور.. السفير “نقلي” يستقبل التوأم السيامي المصري “سارة وسلمى” قبل سفرهما للمملكة
10/11/2021   10:25 م

بالصور.. السفير “نقلي” يستقبل التوأم السيامي المصري “سارة وسلمى” قبل سفرهما للمملكة

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استقبل سفير المملكة في القاهرة، أسامة نقلي، اليوم (الأربعاء)، التوأم السيامي المصري “سارة وسلمى”، قبل سفرهما لإجراء عملية “الفصل” في المملكة، والتي وجّه بإجرائها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

واطمأن السفير نقلي على صحة الطفلتين، وسلّم جوازات السفر والتأشيرات للطفلتين ووالديهما، مشيرًا إلى أن المبادرة الملكية الكريمة بسفر التوأم، تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وما توليه القيادة من رعاية واهتمام بالعمل الإنساني.

ومن المقرر أن تُجرى عملية الفصل بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في الرياض، على يد فريق طبي يرأسه المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا.

السفير "نقلي" يستقبل التوأم السيامي المصري "سارة وسلمى"

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. السفير “نقلي” يستقبل التوأم السيامي المصري “سارة وسلمى” قبل سفرهما للمملكة

أخبار محلية
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