“الشورى” يطالب بدعم قدرة المواطنين على إبدال السيارات المستهلكة للوقود بأخرى موفرة

طالب مجلس الشورى، يوم أمس (الأربعاء)، المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على إبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات أخرى ذات استهلاك منخفض.
كما طالب المجلس بالتنسيق مع وزارة التعليم للإسراع في تضمين المناهج الدراسية ما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة ومنهاج حياة، بجانب إعداد خطة زمنية لكلِّ مبادرة في قطاعات الطاقة المستهدفة، مدعومةً بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس.
وشدد على ضرورة عمل برنامج وطني شامل لتحفيز القطاع العام والخاص والأفراد؛ على المساهمة في تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى توجيه الجهات الحكومية لاستكمال متطلبات الأوامر السامية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود وتوفير البيانات اللازمة.وفق “أخبار 24”.