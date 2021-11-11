من بينهم خطاط كسوة الكعبة.. أسماء بعض الممنوحين الجنسية السعودية

كشفت مصادر أن قائمة الأسماء التي مُنحت الجنسية السعودية بعد صدور الموافقة الملكية، اليوم (الخميس)، ضمّت عدداً من الأسماء البارزة في المجالين الثقافي والفكري، ممن كانت لهم إسهامات مُهمة في دعم الحراك الثقافي المحلي بالإنتاجات والجهود والإصدارات النوعية.
وجاء من ضمن أفراد القائمة، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”، خطاط كسوة الكعبة المشرفة مختار عالم، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبد الكريم السمك، وأحد أبرز رواد الإخراج المسرحي سمعان العاني.
وأضافت أن قائمة الأسماء ضمّت كذلك عددًا من الكفاءات في المجالات الدينية والتاريخية والطبية والتعليمية، والاستثمارية والتقنية الرقمية، والرياضية. وفق “أخبار 24”.