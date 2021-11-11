“الزكاة”: مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك البطحاء.. وهذه هي الشروط والضوابط

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، إقامة مزاد علني لبيع “سيارات وبضائع منوعة” في جمرك البطحاء، وفق الضوابط والاشتراطات.
وأوضحت أن المزاد سيقام يوم الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021م، في تمام الساعة الـ 10 صباحًا بجمرك البطحاء.
وأشارت إلى أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بعدد من الضوابط، تتضمن دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم الهيئة، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة.
وطالبت المشتري بإخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 5 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد، و20 يومًا برسم الصادر، مع احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها وعرضها للبيع مرة أخرى.
كما اشترطت دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، إلى جانب التسجيل المسبق لدى الجمرك، وتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ وفق توجيهات وزارة الصحة.
وفق “أخبار 24”.