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أخبار محلية > “الغذاء والدواء”: هذه أضرار منتجات التجميل الكيميائية للأطفال.. وعقوبات المخالفين تصل للسجن
12/11/2021   11:02 م

“الغذاء والدواء”: هذه أضرار منتجات التجميل الكيميائية للأطفال.. وعقوبات المخالفين تصل للسجن

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استعرض مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بالهيئة العامة للغذاء والدواء، مشعل الحميد، الأضرار التي قد تنتج عن استخدام بعض الأدوات في صالونات التجميل.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن الأدوات التي تتصل مباشرة بالجلد لا يمكن استخدامها لأكثر من شخص، محذرًا من تسببها في أمراض خطيرة، خاصة إذا ما أدى استخدامها إلى إحداث جروح يمكن من خلالها انتقال الأمراض.

وفيما يتعلق بأضرار منتجات التجميل الكيميائية، أكد الحميد أن بعض المواد يكون ضررها على الأطفال أكثر من نفعها، مشيرًا إلى أن المنتجات الخاصة بهذه الفئة العمرية تختلف عن نظيراتها الخاصة بالكبار في نسبة المواد الكيميائية، والتي تكون موجودة بمستويات أقل في منتجات الأطفال. وفق “أخبار 24”.

وذكر الحميد أن امتناع الصالونات عن ذكر بيانات المنتج أو وصلاحيته أو إجراء اختبار الحساسية الخاص بصبغات الشعر، يعتبر من الممارسات الخاطئة، مشيرًا إلى أن العاملين في هذه الصالونات مطالبون بوضع ملصق لبيان تاريخ فتح بعض المنتجات التي تتعلق صلاحيتها ببداية استخدام المنتج وفتحه.

وأشار إلى أن عقوبات التجاوزات قد تصل إلى غرامة مقدارها 5 ملايين ريال، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن في بعض الحالات.

“الغذاء والدواء”: هذه أضرار منتجات التجميل الكيميائية للأطفال.. وعقوبات المخالفين تصل للسجن

أخبار محلية
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